Штаты решили сменить статус Китая, чтобы лишить преференций

США намерены добиться отмены для Китая статуса развивающейся страны. Это помешает Пекину получать помощь международных организаций и пользоваться «режимом преференций», передает ТАСС.

Комитет по иностранным делам сената Конгресса США одобрил законопроект, по которому Вашингтон должен добиться снятия с КНР статуса развивающейся страны. Представители Штатов должны вести эту работу в международных организациях. То же касается любых международных соглашений, в которых участвуют США.

Авторы инициативы указали, что Китай должен быть классифицирован как «страна с доходами выше среднего уровня, страна с высоким уровнем доходов или как развитое государство». Даже если добиться смены статуса не получится, Штатам следует добиваться того, чтобы Китай не пользовался «режимом преференций» и не получал «помощь в организациях в связи с наличием у него статуса развивающейся страны».

Президент США Джо Байден заявил, что Штаты не ищут конфликта с Китаем, но готовы к жесткой конкуренции во имя «своих друзей и ценностей.

Вашингтон, Наталья Рязанова

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