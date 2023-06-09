Судан объявил посланника ООН персоной нон грата

Власти Судана объявили спецпредставителя ООН в стране Фолкера Пертеса персоной нон грата. В Хартуме считают, что Пертес потворствовал вооруженному конфликту в стране, передает Aljazeera.

Правительство Республики Судан уведомило генсека ООН, что представителю организации закрыт доступ в страну. На просьбы заменить Пертеса другим чиновником в ООН ответили, что генсек горд работой, которую ведет его представитель, и полностью ему доверяет.

В середине апреля конфликт между вооруженными силами Судана и Силами быстрого реагирования обострился и перерос с вооруженные столкновения. Более 300 человек погибли. К середине мая более 700 тыс. жителей страны вынужденно покинули свои дома.

Хартум, Наталья Рязанова

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