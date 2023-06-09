Дальнейшая американская поддержка Украины будет зависеть от итогов контрнаступления – Politico

Дальнейшая американская помощь Украине и репутация действующего президента США Джо Байдена зависят от результатов украинского контрнаступления. Об этом пишет Politico со ссылкой на неназванных высокопоставленных представителей Белого дома.

Текущий раунд боевых действий на Украине приобрел большое значение для Вашингтона, говорится в статье. Если украинские военные добьются успеха, то западная военная и экономическая помощь Киеву будет усилена, указывает Politico. Однако, если украинское наступление будет пробуксовывать или «не оправдает ожиданий», то поддержка Украины со стороны Запада скорее всего, иссякнет, и последуют активные призывы к дипломатическому урегулированию в ускоренном порядке, прогнозирует газета.

Как отмечает издание, представители вашингтонской администрации опасаются, что любые первоначальные промахи ВСУ в контрнаступления могут дать республиканцам в Палате представителей возможность свести на нет усилия демократов из Сената по увеличению расходов на оборону.

В то же время в Белом доме считает, что успешное контрнаступление Украины можно будет обозначить как еще одну внешнеполитическую победу Байдена, которую нынешний глава Белого дома «может рекламировать», указывает Politico.

«Но администрация [США] по-прежнему будет сталкиваться с давлением, чтобы ответить на вопросы, на которые европейцы и украинцы хотят получить ответы: предложат ли США четкие гарантии безопасности для Киева, неизбежные поставки истребителей F-16 и конкретный путь к членству Украины в НАТО?», – пишет издание.

Авторы статьи отмечают, что беспокойство в Вашингтоне также растет по мере того, как украинские силы наносят «удары вглубь суверенной российской территории, что привело к ряду строгих предупреждений в частном порядке по дипломатическим каналам». Официальные лица США считают, что Киев или, по крайней мере, проукраинские силы несут ответственность за атаку беспилотника на Кремль и теракты, в результате которых погибли Владлен Татарский и Дарья Дугина.

Меж тем накануне Байден вновь пообещал продолжение поддержки Украины и преуменьшил растущий скептицизм республиканцев по поводу финансирования Киева. Он заявил, что Вашингтон продолжить оказывать военную помощь Украине столько, сколько потребуется.

Москва, Наталья Петрова

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