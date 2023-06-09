МИД России вызвал посла Японии из-за поставок военной техники Украине

МИД РФ вызвал посла Японии в России Тоёхиса Кодзуки в связи с решением японских властей начать поставки военной техники Украине. Японскому дипломату указали, что Токио должен быть готов разделить ответственность за гибель мирного населения от рук киевского режима.

В министерстве отметили, что отправка бронеавтомобилей и вездеходов сил самообороны ведёт к эскалации и дальнейшему увеличению числа человеческих жертв киевского режима.

«Подчёркнуто, что администрация премьер-министра Фумио Кисиды должна быть готова разделить ответственность за гибель мирного населения, в том числе в приграничных областях России, в результате преступных действий украинских террористов, активно использующих военную технику», – говорится в сообщении МИД РФ.

Москва также предупредила Токио, что подобными действиями он «ещё глубже загоняет двусторонние отношения в опасный тупик». И это не останется без серьёзных последствий.

Москва, Наталья Рязанова

© 2023, РИА «Новый День»