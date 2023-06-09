Вашингтон закупит для Киева вооружений и боеприпасов на более чем два миллиарда долларов

Министерство обороны США в пятницу, 9 июня объявил о закупке для Киева в рамках «Инициативы содействия безопасности Украины» (USAI) дополнительных средств противовоздушной обороны (ПВО) и боеприпасов на $2,1 млрд., – сообщают СМИ.

В заявлении Пентагона, опубликованном на сайте ведомства, говорится, что «США продолжат взаимодействовать с союзниками и партнерами, чтобы обеспечить Украину средствами, необходимыми ей непосредственно на поле боя, а также помощью в сфере безопасности на долгосрочной основе».

В дополнительный пакет для киевского режима вошли: дополнительные боеприпасы для ЗРК Patriot; зенитные ракетные комплексы MIM-23 Hawk и боекомплект к ним; 105-мм и 203-мм артиллерийские снаряды; разведывательные беспилотники RQ-20 Puma; ракеты с лазерной наводкой; поддержка обучения и техобслуживания.

«Вооружения и боеприпасы будут закуплены американской стороной у производителей или партнеров и переданы Украине», – отмечается в заявлении военного ведомства США.

Вашингтон, Иван Бабурин

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