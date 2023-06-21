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Среда, 21 июня 2023, 08:31 мск

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США завысили стоимость оружия Украине на 6 млрд долларов

США переоценили стоимость техники и вооружений, отправленных на Украину. В расчетах использовали цены не поставляемого устаревшего оборудования, а нового, которое изготавливается на замену и поступает в американскую армию. Ошибку оценили в 6,2 млрд долларов, пишет Associated Press.

Пентагон признал излишек по итогам аудита. Просчеты были допущены на 3,6 млрд долларов в этом финансовом году и 2,6 млрд долларов в прошлом финансовом году, который завершился в сентябре.

Вашингтон заявляет, что эти деньги будут потрачены на вооружение, которое еще предстоит передать киевскому режиму. В Белом доме заверили, что США обладают достаточными средствами, чтобы помогать Киеву до осени этого года, когда завершится текущий финансовый год.

Согласно последним подсчетам, действительная помощь США Украине составила около 34 млрд долларов. По состоянию на конец февраля этого года была одобрена передача 160 гаубиц, 31 танка Abrams, 109 боевых машин пехоты Bradley, 38 машин HIMARS, 90 бронемашин Stryker и другого.

Вашингтон, Зоя Осколкова

© 2023, РИА «Новый День»

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