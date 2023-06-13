США могли завышать цены на поставляемое Украине оружие

У сенатора США Марко Рубио есть подозрение, что стоимость поставляемого Киеву оружия завышается, причем делается это намеренно. Политик просит провести проверку.

В прошлом месяце стало известно, что Пентагон ошибочно завысил стоимость поставленной на Украину американской техники на 3 млрд долларов. Как тогда заявила представитель оборонного ведомства Сабрина Сингх, это случилось из-за путаницы, так как во время оценки в некоторых случаях использовалось понятие «восстановленная стоимость», а не «чистая балансовая стоимость».

Рубио считает, что цены могли быть завышены намеренно. «Это означает, что американскому налогоплательщику будет дороже заменить отсутствующую технику, необходимую для защиты самих США и интересов граждан», – объяснил сенатор.

По мнению политика, управление правительственной отчетности должно провести оценку американского вооружения и техники, предоставленного Киеву, и сопоставить с оценкой аналогичного оборудования других стран.

Вашингтон, Зоя Осколкова

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