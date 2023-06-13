Вашингтон выделяет Киеву сороковой по счету многомиллионный пакет военной помощи

Государственный секретарь США Энтони Блинкен во вторник, 13 июня, заявил, что Соединенные Штаты выделяют Украине новый пакет военной помощи на $325 млн., – сообщают СМИ.

В письменном заявлении Бликена, опубликованном на сайте Госдепа, в частности, говорится: «В соответствии с полномочиями, делегированными президентом США, я разрешаю наше 40-е по счету выделение вооружений Украине. За счет него будет предоставлено американских вооружений и техники на $325 млн.».

В списке вооружений для киевского режима, опубликованном на сайте Пентагона, значатся следующие позиции: дополнительные боеприпасы для зенитно-ракетных комплексов NASAMS; зенитные комплексы Stinger; дополнительные боеприпасы для ракетных систем HIMARS; 155-мм и 105-мм артиллерийские выстрелы; противотанковые системы Javelin; ракеты с трубчатым пуском, оптическим отслеживанием и проводной наводкой (TOW); противотанковые комплексы АТ-4; более 22 миллионов патронов к стрелковому оружию и гранатам; взрывные боеприпасы для преодоления препятствий; средства обеспечения тактической защищенной связи; запасные части и другое полевое оборудование, а также 15 боевых машин пехоты Bradley и 10 бронетранспортеров Stryker.

Отметим, что ранее сегодня президент России Владимир Путин на встрече с военными корреспондентами заявил, что американские БМП Bradley и немецкие танки Leopard прекрасно горят.

«Прекрасно горят, как мы и предполагали, и Bradley и Leopard. Причем, не знаю, видели, наверное, там, боекомплекты внутри танков срабатывают, все разлетается в разные стороны», – отметил глава государства на встрече с военкорами.

Вашингтон, Иван Бабурин

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