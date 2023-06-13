ICAN: США тайно разместили в Европе более 150 ядерных ракет

США втайне разместили более 150 ядерных боезарядов в Бельгии, Германии, Италии, Нидерландах и Турции. Международная кампания по запрещению ядерного оружия (ICAN) сообщила об этом, основываясь на информации экспертов гражданского общества.

«Хотя нет официального подтверждения или опровержения, мы знаем, что имеется ядерное оружие, размещенное в пяти странах в Европе и Азии – в Германии, Бельгии, Нидерландах, Италии и Турции. Имеется около 150 боеголовок в этих государствах на авиабазах США», – сказала координатор по политике и исследованиям Алисия Сандерс-Закре на брифинге в Женеве.

В ICAN отметили, что данные о ядерных ракетах США косвенно подтверждены официальными заявлениями стран, в которых они размещены. В коалиционном соглашении ФРГ, подписанном в 2009 году, говорилось об «усилиях по выводу американского оружия с германской территории». В 2011 году бывший премьер-министр Нидерландов Рууд Любберс был обвинен в измене, поскольку «нарушил тайну», касающуюся американского оружия в стране, передает ТАСС.

Напомним, Госдеп США решительно осудил перемещение российского тактического ядерного оружия в Белоруссию. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала неадекватной эту реакцию. Она напомнила, что страны НАТО ввели концепцию «совместных ядерных миссий», в центре которой находится принадлежащее США ядерное оружие, развёрнутое на территории Бельгии, Германии, Италии, Нидерландов и Турции.

Москва, Наталья Рязанова

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