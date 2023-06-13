СМИ: Макрон попросился на саммит БРИКС

Президент Франции Эмманюэль Макрон в ходе телефонного разговора с главой ЮАР Сирилой Рамафосой попросил у него разрешения приехать на саммит БРИКС (Бразилия, Россия, Индия, КНР и ЮАР) в Южно-Африканскую Республику, – сообщает во вторник, 13 июня, издание L'Opinion.

В своей заметке издание пишет, что «по имеющейся у нас информации, глава французского государства попросил своего южноафриканского коллегу Сирила Рамафосу, принимающего следующую осеннюю встречу, приехать на саммит БРИКС».

«Лидеры двух стран обсудили тему возможного визита Макрона в ходе телефонного разговора 3 июня и Рамафосу удивила просьба французского коллеги. На нее он пока не ответил», – говорится также в публикации L'Opinion.

Париж, Иван Бабурин

© 2023, РИА «Новый День»