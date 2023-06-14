МИД РФ: Египет попросился в БРИКС

Власти Египта подали официальную заявку на включение страны в группу БРИКС (Бразилия, Россия, Индия, Китай и ЮАР). Каир особенно заинтересован в переводе расчетов на национальные валюты и отказе от доллара, сообщил посол РФ в Египте Георгий Борисенко.

«Египет подал заявку на вступление в группу БРИКС, потому что одно из начинаний, которым занимается сейчас БРИКС, – это максимальный перевод торговли на альтернативные валюты, будь то национальные или же создание некой совместной валюты. Египет это очень интересует», – сказал дипломат в беседе с ТАСС.

Почти 20 стран намерены присоединиться к БРИКС, о чем объявят на июньском саммите организации в Кейптауне. На конец апреля официальные заявки подали 13 государств, еще шесть выразили желание руководству группы неофициально. Среди желающих стать частью группы Египет, Бахрейн, Индонезия, Саудовская Аравия, Иран, ОАЭ, Аргентина, Алжир и ряд государств Восточной и Западной Африки.

Москва, Наталья Рязанова

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