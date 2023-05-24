СМИ: Бразилия призвала отказаться от доллара в рамках БРИКС и создать свою валюту

Бразилия выступила за отказ от доллара в расчетах внутри БРИКС и создание единой валюты объединения. Вопрос расчетов в единой валюте особенно актуален в связи с желанием ряда стран, включая Саудовскую Аравию и Иран, присоединиться к БРИКС, пишет AgoraVox.

Глава Нового банка развития БРИКС Дилма Руссефф отметила, что президент Бразилии Лула да Силва несколько раз поднимал вопрос отказа от расчетов в американской валюте. Использование доллара становится нежелательным из-за санкционного давления Запада на третьи страны, ведущие торговлю с Россией и Китаем, основными странами объединения.

С учетом расширения состава БРИКС будет трудно прийти к общему решению по расчетам в национальных валютах.

«Вторичные санкции угрожают не только компаниям, продолжающим торговать с Россией. Санкции также грозят тем, кто решит сотрудничать с Китаем. Включение Ирана в БРИКС еще больше расширило бы список рисков, поскольку США еще не сняли санкции с этой страны», – говорится в статье.

Президент да Силва ранее договорился с президентом Аргентины Альберто Фернандесом проработать вопрос создания единой валюты для латиноамериканских стран. Венесуэла поддержала идею ради снятия зависимости от американского доллара. В Госдуме РФ допустили, что коллективная валюта стран БРИКС заменит доллар до конца 2023 года.

Москва, Наталья Рязанова

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