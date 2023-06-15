Власти Австралии хотят помешать россиянам построить посольство в Канберре

В Австралии готовится к принятию законопроект, который запрещает России строить посольство на участке рядом со зданием парламента. Об этом сообщает ABC News.

В настоящее время российские дипломаты занимают здание бывшего посольства СССР в Гриффите. Летом прошлого года столичные власти заявили, что расторгнут договор аренды участка земли в Канберре, заключенный еще в 2008 году. Однако России удалось доказать свою правоту в суде, который признал это решение незаконным.

Тогда власти Австралии пошли дальше и внесли на рассмотрение в парламент законопроект, запрещающий строительство посольства РФ на этом участке. Нижняя палата одобрила инициативу, теперь документ ушел на голосование в сенат, где должен быть принят в кратчайшие сроки.

Как сказал премьер-министр страны Энтони Альбанезе, правительство озабочено рисками, связанными с новым российским присутствием так близко к зданию парламента. «Это решение основано на очень конкретных рекомендациях, касающихся характеристик участка и возможностях, которые будут представлены с точки зрения потенциального вмешательства в деятельность, которая происходит в этом здании парламента», – добавил глава австралийского кабмина. По его словам, Россия продолжит свое дипломатическое присутствие в Гриффите так же, как Австралия имеет дипломатическое присутствие в Москве.

В свою очередь, министр внутренних дел Клэр О'Нил подчеркнула, что этот участок земли «не будет использоваться для будущего дипломатического присутствия».

Канберра, Зоя Осколкова

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