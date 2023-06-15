В США допустили мирные переговоры по Украине на своих условиях

Вашингтон способен усадить Киев за стол переговоров на своих условиях, считает советник кандидата в президенты США на праймериз Вивека Рамасвами, военный аналитик Дэвид Пайн.

Он предложил простой способ убедить Киев пойти на переговоры: поставить перед фактом, что план мирного урегулирования уже запущен. А если перестать отправлять Украине военную помощь, Киев не сможет поддерживать конфликт. При этом Украине придется признать текущие границы государства, т.е. контроль только над 82% страны.

Дэвид Пайн напомнил, что Москва назвала истинного виновника конфликта еще весной 2022 года. Он посоветовал принять к сведению позицию России и уважать ее.

«Нет причин поддерживать эту враждебность между НАТО и Россией. У России нет агрессивных, наступательных планов по отношению к остальной Европе. Война на Украине была спровоцирована НАТО и его экспансионизмом», – сказал Пайн в интервью Myśl Polska.

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба признал, что от успехов ВСУ во многом будет зависеть политическое будущее страны, поскольку украинское контрнаступление находится в центре всех переговоров.

Варшава, Наталья Рязанова

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