NYT узнал о расколе в конгрессе США по вопросу помощи Украине

Раскол зреет в конгрессе США из-за наращивания помощи Украине. Республиканцам и некоторым демократам не нравится, что ради военных расходов урезают траты на образование и продовольственную программу для американцев, пишет New York Times.

Правые республиканцы все активнее настаивают на уменьшении помощи Киеву, а некоторые призывают блокировать ее полностью. Внутри демократической партии также есть несогласные с наращиванием сумм, которые Вашингтон тратит на поддержку Киева.

Некоторые конгрессмены уверены, что военную помощь в адрес Украины заблокируют. «Я знаю, что это произойдет, я просто не знаю, когда это произойдет», – заявил изданию республиканец Энди Биггс.

Масла в огонь недовольства подлило решение по потолку госдолга Штатов, которое «привело в ярость крайне правых республиканцев».

Издание также напомнило, что подобные настроения царили в конгрессе и накануне предыдущего голосования по расширению военной помощи Украине. Однако законопроект был принят.

Государственный секретарь США Энтони Блинкен объявил о выделении Украине нового пакета военной помощи на 325 млн долларов. Это будет 40-й по счету пакет помощи от США.

Вашингтон, Наталья Рязанова

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