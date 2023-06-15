ЕП призвал НАТО одобрить членство Украины

Европейский парламент принял резолюцию с призывом к НАТО одобрить вступление Украины. До тех пор альянсу рекомендовали «тесно сотрудничать» с Киевом по гарантиям безопасности.

«Депутаты Европарламента ожидают, что процесс присоединения начнется после окончания специальной военной операции и будет завершен как можно скорее. Пока не будет достигнуто полноправное членство, Евросоюз и его государства-члены вместе с союзниками по НАТО и партнерами-единомышленниками должны тесно сотрудничать с Украиной для разработки временных рамок гарантий безопасности», – говорится в резолюции.

В ЕП уверены, что вступление Украины в НАТО и ЕС укрепит безопасность в регионе и мире.

Документ принят 425 голосами «за». Еще 38 депутатов не согласились с резолюцией, а 42 воздержались, пишут «Известия».

Генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что обсуждать членство Украины в альянсе в принципе не будет смысла, если она не победит в конфликте с Россией.

Брюссель, Наталья Рязанова

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