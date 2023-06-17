Шойгу распорядился нарастить выпуск огнеметных систем и танков для СВО

Министр обороны России Сергей Шойгу приехал с проверкой на предприятие ОПК в Омской области, где проконтролировал выполнение государственного заказа по производству танков и тяжелых огнеметных систем. Об этом сообщается в телеграм-канале Минобороны в субботу, 17 июня.

Глава оборонного ведомства обратил особое внимание на повышение защищенности экипажей бронетехники, которая будет отправлена в зону специальной военной операции.

Шойгу также указал на необходимость строгого соблюдения графика выполнения гособорон заказа и поставил задачу и дальше расширять производственные мощности по выпуску танков и тяжелых огнеметных систем для нужд СВО.

Согласно сообщению, руководитель предприятия доложил главе Минобороны, что за счет оптимизации мощностей за последние несколько месяцев объем выпускаемой продукции по всей номенклатуре вырос в разы.

В свою очередь, начальник Главного автобронетанкового управления Минобороны России генерал-майор Александр Шестаков отчитался, что все бронемашины доработаны с учетом требований к защищенности, техника погружена на железнодорожные платформы и готова к отправке в войска.

Министр обороны также проверил подготовку техники и вооружения к отправке в зону СВО на арсеналах и базах резерва, расположенных на территории Омской облласти. Начальник Главного ракетно-артиллерийского управления Минобороны генерал-лейтенант Николай Паршин доложил Шойгу, что в зону спецоперации с инспектируемой базы резерва уже отправлены более 4 тыс. различных артиллерийских установок. В ближайшее время намечена отправка еще более 700 единиц артиллерийского вооружения.

Москва, Наталья Петрова

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