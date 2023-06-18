Кремль: СВО превратилась в войну между Россией и коллективным Западом

Специальная военная операция начиналась против киевского режима для обеспечения безопасности жителей Донбасса, но переросла в войну с коллективным Западом. Об этом заявил пресс-атташе Кремля Дмитрий Песков.

«Сейчас она (СВО – прим. ред.) уже продолжается как фактически война между Москвой и коллективным Западом», – сказал пресс-секретарь президента РФ в интервью RT Arabic.

По его мнению, у Украины нет суверенитета, и ей диктуют, что делать. Представитель Кремля заявил об отсутствии у Киева воли, желания и возможности «заявлять какую-то суверенную позицию».

«Действительно, суверенитет Украины – это весьма абстрактное понятие. У Украины нет суверенитета», – сказал Песков. «Украине диктуют то, что надо делать, из Вашингтона», – добавил он, отметив, что это «совершенно очевидный и понятный всем факт».

Пресс-секретарь президента России также заявил, что задача спецоперации по демилитаризации Украины «фактически во многом выполнена», потому что Киев «использует все меньше и меньше своего оружия и все больше и больше использует системы вооружений, которые поставляют страны Запада».

Как отметил Песков, НАТО, поставляя оружие киевскому режиму, все больше «прямо и косвенно влезает» в украинский конфликт и делает себя стороной конфликта. По его словам, вмешательство Североатлантического альянса усложняет текущий конфликт, что обязывает Россию к применению «более решительных мер для обеспечения безопасности тех же людей на Донбассе и безопасности РФ».

Москва, Наталья Петрова

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