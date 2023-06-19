Бангладеш официально попросилась в БРИКС

Бангладеш официально подала заявку на вступление в группу БРИКС (Бразилия, Россия, Индия, Китай и ЮАР). Об этом пишет газета Dhaka Tribune.

По сведениям издания, соответствующее официальное письмо было направлено действующему председателю БРИКС и министру иностранных дел ЮАР Наледи Пандор после встречи премьер-министра Бангладеш Шейх Хасины и президента ЮАР Сирила Рамапосы в Женеве на прошлой неделе. Отмечается, президент ЮАР в ходе встречи положительно оценил это предложение.

Членство Бангладеш могут рассмотреть на ближайшем саммите БРИКС в августе. Республика в настоящее время входит в состав «друзей БРИКС».

Ранее президент Алжира заявил, что его страна хотела бы присоединиться к группе БРИКС. Египет также подал заявку на вступление в объединение.

Замглавы МИД РФ Сергей Рябков отмечал в комментарии ТАСС, что в настоящее время порядка 20 государства выразили заинтересованность войти в состав БРИКС.

Москва, Наталья Петрова

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