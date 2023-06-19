В Пекине прошли переговоры Си Цзиньпина с госсекретарем США

В Пекине прошла встреча председателя КНР Си Цзиньпина с госсекретарем США Энтони Блинкеном. Об этом сообщает агентство «Синьхуа». В ходе переговоров китайский лидер выразил надежду, что визит руководителя американского внешнеполитического ведомства Блинкен «внесет позитивный вклад в стабилизацию китайско-американских отношений». Взаимодействие между странами всегда должно основываться на взаимном уважении и искренности, подчеркнул он.

Как отметил председатель КНР, Китай и США в ходе визита Блинкена в Пекин достигли прогресса и согласия по некоторым конкретным вопросам. По каким именно, он не уточнил. «Китайская сторона четко изложила свою позицию, и обе стороны договорились следовать общим договоренностям, достигнутым с президентом Байденом и мной на Бали (в ходе саммита G7 в 2022 году – прим. ред.)», – сказал Си.

Китайский лидер также отметил, что миру нужны в целом стабильные отношения между КНР и США, и от того, смогут ли две страны найти правильный путь, зависит будущее человечества. По его словам, две страны должны действовать ответственно, чтобы сделать мир «более стабильным и конструктивным».

Си Цзиньпин подчеркнул, что конкуренция между крупными странами не является веянием времени и тем более не может решить собственные проблемы США или вызовы, стоящие перед человечеством. По его словам, Китай уважает интересы США и не стремится бросить вызов Соединенным Штатам или вытеснить их. Лидер КНР призвал США «уважать Китай и не наносить ущерб законным правам и интересам Китая». Си полагает, что ни одна из сторон не должна пытаться переформатировать другую сторону по своей воле и лишать ее законного права на развитие.

Председатель КНР в заключение выразил надежду, что две страны смогут преодолеть различные трудности и найти правильный путь для отношений на основе взаимного уважения, мирного сосуществования и взаимовыгодного сотрудничества. Он призвал американскую сторону «занять рациональную и прагматичную позицию и работать с Китаем в том же направлении».

Госсекретарь США Энтони Блинкен в свою очередь заявил, что Вашингтон не поддерживают независимость Тайваня и не намерен вступать в конфликт с Китаем. Он добавил, что США не хотят новой холодной войны и не желают менять систему Китая. Блинкен также отметил, что Вашингтон стремится к диалогу и сотрудничеству с Пекином.

Накануне в Пекине госсекретарь США встретился с главой МИД КНР Цинь Ганом. Тот констатировал, что китайско-американские отношения достигли самого низкого уровня со дня установления дипотношений. При этом Цинь Ган заявил, что Пекин рассчитывает, что США сформируют «объективную и рациональную позицию» по отношению к КНР.

Пекин, Наталья Петрова

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