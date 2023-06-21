В Конгрессе визит Блинкена в Китай назвали «вопиющим провалом»

Визит госсекретаря Энтони Блинкена в КНР не принес желаемых результатов. Об этом завил глава комитета по иностранным делам палаты представителей конгресса США Майкл Маккол.

По его мнению, Блинкен не смог отстоять интересы Вашингтона и подстроился под политику Пекина. 11 часов переговоров и потраченные на поездку тысячи долларов налогоплательщиков не принесли ничего, кроме обещания новых встреч в будущем.

В частности, госсекретарь не прояснил вопрос о китайских аэростатах в небе над территорией США и запланированном строительстве военной базы КНР на Кубе, указывает конгрессмен. Также нет прогресса в вопросе задержанных в Китае американцев.

Маккол считает, что США впредь должны занимать в отношениях с Пекином «твердую и непоколебимую» позицию по всем ключевым вопросам.

Вашингтон, Зоя Осколкова

© 2023, РИА «Новый День»