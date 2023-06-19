Блинкен заявил, что Пекин пообещал не поставлять оружие Москве

Госсекретарь США Энтони Блинкен по итогам визита в Пекин на брифинге в понедельник, 19 июня, заявил, что власти КНР заверили Вашингтон в том, что они не собираются поставлять России оружие для использования на Украине, – сообщают СМИ.

В ходе своего выступления глава американского Госдепа сказал: «Это не новость, что Китай говорил в последние недели и повторял не только нам, но и многим другим странам, что они не предоставляют и не будут предоставлять России летальное оружие для использования в Украине. Это важное обязательство и важная политика».

«Однако Вашингтон обеспокоен возможным сотрудничеством России и частных китайских фирм, которые могут предоставлять технологии для использования российскими военными. В некоторых случаях подобные поставки могут быть явно направлены на укрепление военного потенциала России в Украине. Это вызывает беспокойство, и я указал на это нашим китайским коллегам и призвал их быть бдительными в этом вопросе», – добавил Блинкен.

Пекин, Иван Бабурин

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