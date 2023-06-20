Белый дом сожалеет о возможном выходе России из «зерновой сделки»

Координатор по стратегическим коммуникациям Белого дома Джон Кирби на брифинге во вторник, 20 июня заявил, что США сожалеет о намерении России выйти из зерновой сделки, – сообщают СМИ.

В ходе общения с представителями СМИ Кирби сказал: «Зерновая инициатива идет на пользу всему миру. Комментарии из России о том, что инициатива не будет продлена, мы услышали с глубоким сожалением».

«Мы очень надеемся, что она (зерновая инициатива, – прим.ред.) будет продлена. Мы будем продолжать поддерживать ООН и президента Эрдогана по мере необходимости в том, что касается возможности продления этой инициативы, потому что она действительно имеет значение для людей далеко за пределами региона», – отметил также представитель Белого дома.

Ранее зам.главы МИД России Сергей Вершинин заявил, что дело идет к тому, что 18 июля станет последним днем действия зерновой сделки.

Вашингтон, Иван Бабурин

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