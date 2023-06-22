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Пятница, 23 июня 2023, 00:58 мск

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Киев заявляет о выходе России из зерновой сделки «на 99,9%»

Россия выйдет из зерновой сделки.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом заявила посол по особым поручениям МИД Украины Ольга Трофимцева.

Она написала, что «уверена на 99,9%» в таком исходе. Украинский дипломат обосновала свое мнение переизбранием Эрдогана и планами компании «Уралхим» ввести в эксплуатацию терминал для экспорта аммиака в Тамани к концу текущего года, что, по мнению Трофимцевой, снизит важность аммиакопровода Тольятти – Одесса.

Напомним, накануне пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что в Кремле не видят оснований для продления зерновой сделки после 18 июля.

Симферополь, Валентин Карамазов

© 2023, РИА «Новый День»

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