Кремль заявил об отсутствии оснований для продления зерновой сделки

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что в Кремле не видят оснований для продления зерновой сделки после 18 июля.

«Предпосылок нет, потому что она [часть сделки, касающаяся России. – прим. ред.] не выполнена. Договоренности до сих пор не выполнены», – сказал представитель Кремля журналистам.

Песков указал, что ООН не удается оказать влияние на страны Запада по зерновой сделке для выполнения обязательств.

«Мы с вами слышали уже слышали заявление представителя ООН, которые вынуждены констатировать, что, к сожалению, у них не получается оказать должное влияние на страны коллективного Запада с тем, чтобы выполнить вот эту российскую часть договоренностей. Поэтому пока, к сожалению, воз и ныне там», – отметил он.

Накануне замглавы МИД России Сергей Вершинин заявил, что Москва ведет дело к тому, чтобы 18 июля стало временем завершения зерновой сделки.

Ранее президент России Владимир Путин на встрече с военкорами заявил, что Москва думает над тем, чтобы выйти из зерновой сделки.

Зерновая сделка была подписана 22 июля 2022 года в Стамбуле. Гарантами ее выполнения выступают ООН и Турция. Соглашение включает в себя вывоз зерна из Украины из трех портов на Черном море, экспорт российских продуктов и удобрений, переподключение Россельхозбанка к SWIFT, возобновление поставок сельхозтехники, восстановление работы аммиакопровода «Тольятти – Одесса» и ряд других мер. Российская часть пакетной сделки, как неоднократно заявляла Москва, не выполняется.

18 марта зерновая сделка была продлена только на 60 дней по инициативе России. Срок не был увеличен из-за преград для выполнения российской части договоренностей.

Москва, Наталья Петрова

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