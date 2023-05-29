Опасно для России: за продление зерновой сделки будет идти борьба

Для России зерновая сделка в нынешнем виде опасна, а её перспективы будут зависеть от готовности учитывать интересы Москвы. Как передает корреспондент РИА «Новый День», такое мнение высказали эксперты на «круглом столе» в Москве. По их оценке, Турция с помощью этой инициативы повышает свой международный вес, поэтому отказаться от нее будет сложно.

В частности, научный сотрудник отдела Ближнего и постсоветского Востока ИНИОН РАН Алина Сбитнева обратила внимание, что непродление зерновой сделки накануне выборов президента Турции означало для Москвы фактически играть на стороне прозападной оппозиции действующему главе страны Реджепу Тайипу Эрдогану.

«Участвуя в подобных инициативах, мы показываем миру, что Россия – это ответственный актор системы международных отношений, если уж вписываемся, то делаем это добросовестно и держим свое слово. Другой вопрос в том, что за всю эту ответственность хотелось бы уже получать, мягко скажем, больше отдачи… Но до выборов мы занимали такую выжидательную позицию в отношении этого вопроса, понимая непростую ситуацию в Турции, фактически негласно поддерживая Эрдогана и статус Турции как продовольственного хаба, который она активно продвигает, и которого очень боялась лишиться перед выборами», – пояснила эксперт.

«При этом мы также даем четкие сигналы, что нас это все не особо устраивает, и бесконечно так продолжаться не может. Поэтому дальнейшая судьба зерновой сделки будет целиком и полностью зависеть от реальной готовности сторон учитывать наши интересы», – подчеркнула Сбитнева.

Научный сотрудник Центра изучения стран Ближнего и Среднего Востока Института востоковедения РАН Амур Гаджиев со своей стороны обратил внимание на большие амбиции Турции по глобальному лидерству. «Турция фактически участвует в разрешении глобальной продовольственной проблемы. Это является еще одним поводом для Турции заявить, что она вполне может претендовать на участие в глобальных процессах. Это вписывается в общую внешнеполитическую стратегию Турции, что не пора ли пересмотреть устоявшуюся систему глобального управления. Поэтому Турция не будет отказываться (от зерновой сделки)», – отметил он.

«Другое дело, Москве, понимая, насколько данная сделка важна для Турции, как-то продавливать и свои интересы. Это касается и аммиакопровода, и страховки, и многих других вопросов. Зерновая сделка в том состоянии, в котором она находится сегодня, маловыгодна. Даже более того, она опасна для России», – заявил Гаджиев.

Вместе с тем доцент кафедры истории стран Ближнего и Среднего Востока Института стран Азии и Африки МГУ Павел Шлыков, в свою очередь, отметил высокую значимость зерновой сделки для Анкары. По его мнению, за дальнейшее продление этого соглашения будет идти борьба. «Она (зерновая сделка) играет на руку Турции, демонстрируя возможности Турции как страны, которая на себя замыкает многие процессы – и мирные инициативы, и в том числе, реальные успешные истории, и успешно реализованные инициативы по налаживанию диалога, где за один стол сели представители Украины, РФ, ООН и Турции», – отметил он.

«Думаю, что здесь будет торг гораздо более высокого уровня, чем наблюдался в последние месяцы, в момент продления 18 мая. И продление этой сделки будет сопряжено с возможностью добиться бОльших компромиссов и учета интересов России. Но в успехе этого не очень, к сожалению, уверен. Однако хоронить зерновую сделку так категорически на сегодняшний день не стал бы», – пояснил эксперт.

«Убежден, что Эрдоган поборется, потому что ему важно уже зарабатывать очки в качестве президента, который добился продления своих полномочий на следующие 5 лет. И Турция таким образом становится и хабом, и той страной, которая будет обрабатывать то зерно, которое поступает через каналы этой зерновой сделки. То есть здесь многокомпонентная составляющая всех этих договоренностей играет на руку Турции. И думаю, что Турция не будет готова полностью отказаться, списав это на завершение предвыборной кампании. Здесь это имеет серьезные перспективы и за эти перспективы будет идти борьба», – заключил Шлыков.

Накануне в Турции прошел второй тур президентских выборов, в котором, по предварительным данным, победу одержал нынешний глава государства Реджеп Тайип Эрдоган.

Москва, Мария Соколова

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