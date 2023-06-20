В МИД России заявили, что зерновая сделка может завершиться 18 июля

Замминистра иностранных дел России Сергей Вершинин заявил, что Москва ведет дело к тому, чтобы 18 июля стало временем завершения зерновой сделки. При этом он отметил, что в ведомстве не исключают возможности новых консультаций с ООН по зерновой сделке.

«У нас продолжаются контакты, рабочие в том числе. Но будем делать то, что мы сказали. То есть мы ведем дело к тому, чтобы 18 июля было временем завершения тех договоренностей, которые не выполняются», – цитирует Вершинина РИА «Новости».

Напомним, президент России Владимир Путин на встрече с военкорами в Кремле 13 июня заявил, что Москва думает над тем, чтобы выйти из зерновой сделки, учитывая то, что «коридоры, по которым идут корабли, постоянно используются противником для запуска морских беспилотников». Глава государства добавил, что в случае выхода из зерновой сделки Россия готова будет бесплатно поставить в беднейшие страны тот объем зерна, который шел с Украины.

14 июня глава МИД РФ Сергей Лавров со свой сторны заявил, что Россия выйдет из зерновой сделки, если пакет договоренностей не заработает.

«К сожалению, подписанный 22 июля 2022 года Стамбульский «пакет» до сих пор реализуется лишь в части вывоза украинского продовольствия. Часть «пакета» по российскому аммиаку не действует. Теперь еще и взорван аммиакопровод Тольятти-Одесса. Отсутствует прогресс в реализации Меморандума Россия-ООН, призванного обеспечить реальное изъятие российских сельхозпродукции и удобрений из-под незаконных односторонних западных санкций, – заявил Лавров. – Вынужден вновь констатировать: если Стамбульский «пакет» не заработает, как он был инициирован Генсеком ООН, до 17 июля, то ни о каком дальнейшем продлении речи идти не может».

Напомним, 18 марта зерновая сделка была продлена только на 60 дней по инициативе России. Срок не был увеличен из-за препятствий для выполнения российской части договоренностей.

Москва, Наталья Петрова

© 2023, РИА «Новый День»