Путин поручил подумать над введением уголовной ответственности за поджоги леса и травы

Президент России Владимир Путин по итогам совещания с членами правительства поручил рассмотреть вопрос о введении уголовной ответственности за поджоги травы и леса.
«Правительству Российской Федерации: рассмотреть вопрос о целесообразности внесения в законодательство Российской Федерации изменений, предусматривающих уголовную ответственность за намеренные поджоги сухой растительности и (или) лесных насаждений вне зависимости от наступившего ущерба», – говорится в поручений главы государства.
Глава кабмина Михаил Мишустин должен представить доклад по этому вопросу до 1 августа 2023 года.
Ранее в Росавиалесохране назвали основные причины, по которой в России горят леса. По данным ведомства, лесные пожары возникают от палов травы на полях, в степях, в населенных пунктах, от не затушенных костров и мангалов рядом с лесами и в лесах.
Москва, Наталья Петрова
© 2023, РИА «Новый День»
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