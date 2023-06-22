Посол Антонов объяснил, почему финансировать восстановление Украины должны США

США ответственны за происходящее на Украине, именно они и должны восстанавливать эту страну. Об этом заявил посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов, комментируя высказывание американского госсекретаря Энтони Блинкена о том, что России придется заплатить за восстановление Украины.

Дипломат подчеркнул, что украинский конфликт является следствием многолетних и целенаправленных усилий США по созданию очага напряженности у границ РФ, а также по превращению Украины в «антиРоссию».

«Поддержав антиконституционный переворот в Киеве в 2014 году, Вашингтон и западные страны спровоцировали кризис, продолжающийся уже девять лет. Теперь США еще активнее занимаются разжиганием противостояния. Накачивают республику мощными вооружениями и рубят на корню любые мирные инициативы», – заявил Антонов, чьи слова приводятся в сообщении в телеграм-канале посольства РФ в США.

Таким образом, по словам посла России, американская администрация в полной мере несет ответственность за происходящее на Украине и «восстанавливать страну должны именно Соединенные Штаты».

«Только если за разрушенные с помощью американского оружия дома еще можно заплатить, то каким образом Вашингтон оценит жизни ни в чем не повинных людей? Как США собираются рассчитываться с украинцами, которых они гонят в безрассудные лобовые штурмы в ходе так называемого контрнаступления?», – вопрошает Антонов.

Дипломат отметил, что американцы с легкостью «транжирят деньги на украинских подопечных», тогда как на фоне беспрецедентных средств, направляемых на закупку оружия для Украины, «без внимания остаются беднейшие государства Африки, Латинской Америки, Азии».

«На планете есть места, где люди гибнут от голода. В то же время в Соединенных Штатах считают более насущной задачей затягивание кровопролития и провоцирование третьей мировой войны из-за де-факто участия Запада в конфликте», – резюмировал Антонов.

Москва, Наталья Петрова

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