Минобороны не видит необходимости в новых добровольцах для СВО – Шойгу

Минобороны России не видит необходимости в новых добровольцах для участия в специальной военной операции. Об этом заявил глава ведомства Сергей Шойгу в ходе заседания Совета безопасности РФ. Он объяснил это тем, что на сегодняшний день набрано нужное количество контрактников и добровольцев. Так, контракты с Минобороны подписали 114 тыс. человек. Также имеется более 50 тыс. добровольцев – они проходят подготовку на восьми полигонах под руководством более 600 инструкторов.

«По контракту на сегодняшнее утро набрано 114 тыс. человек, это по прямому контракту, и плюс к этому 52 тыс. – это добровольцы», – сказал Шойгу. По его словам, в среднем за сутки на контракт поступает 1336 человек. «Фактически каждые сутки получаем полк», – уточнил глава Минобороны.

Шойгу также заявил, что концу июня будет сформирована резервная армия, а в ближайшее время – армейский корпус, они получат более 3 700 единиц техники.

Глава Минобороны рассказал о ситуации в зоне СВО. По его словам, несмотря на существенные потери, украинские войска готовятся к дальнейшим наступательным действиям, армия России к этим шагам противника также готовится.

«В течение 16 дней активных боевых действий, понеся существенные потери, противник снизил активность. В настоящий момент занимается перегруппировкой, собирает те силы, которые в дальнейшем могли бы пойти в наступление. Силы для ведения дальнейших наступательных действий у противника еще есть, сохраняются, несмотря на большое количество утрат как по технике, так и по личному составу, – рассказал министр. – Помимо этого, на отдельных направлениях наблюдаем попытки эвакуировать уничтоженную, подбитую технику, не везде это удается, но такие попытки предпринимаются. И, конечно, идет подготовка к дальнейшим наступательным действиям с нашей стороны».

Шойгу при этом заявил, что поставки западной техники ВСУ, как уже состоявшиеся, так и запланированные, «существенно на ход спецоперации не повлияют».

Президент России Владимир Путин, комментируя ход украинского контрнаступления, отметил, что «технику можно поставить и дополнительно, а вот мобилизационный резерв безграничным не является». «Похоже, что западные страны действительно решили воевать с Россией до последнего украинца», – сказал глава государства.

Москва, Наталья Петрова

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