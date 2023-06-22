В Пентагоне заявили, что американские кассетные боеприпасы были бы полезны в применении ВСУ против русских солдат

Заместитель помощника министра обороны США по вопросам России и Украины Лора Купер во время слушаний в Конгрессе в четверг, 22 июня, заявила, что было бы полезно предоставить Украине кассетные боеприпасы для применения их против русских солдат в окопах, – сообщает агентство Reuters.

В ходе своего выступления представитель Пентагона сказал: «Наши военные аналитики подтвердили, что они были бы полезными, особенно против окопных российских позиций на поле боя. Но США не предоставляют это вооружение Украине в связи с установленными Конгрессом ограничениями на их экспорт, а также из-за беспокойства относительно единства союзников».

Вашингтон, Иван Бабурин

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