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NewDayNews.ru

Пятница, 23 июня 2023, 02:10 мск

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В Пентагоне заявили, что американские кассетные боеприпасы были бы полезны в применении ВСУ против русских солдат

Пентагон, фото: pixabay.com

Заместитель помощника министра обороны США по вопросам России и Украины Лора Купер во время слушаний в Конгрессе в четверг, 22 июня, заявила, что было бы полезно предоставить Украине кассетные боеприпасы для применения их против русских солдат в окопах, – сообщает агентство Reuters.

В ходе своего выступления представитель Пентагона сказал: «Наши военные аналитики подтвердили, что они были бы полезными, особенно против окопных российских позиций на поле боя. Но США не предоставляют это вооружение Украине в связи с установленными Конгрессом ограничениями на их экспорт, а также из-за беспокойства относительно единства союзников».

Вашингтон, Иван Бабурин

© 2023, РИА «Новый День»

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