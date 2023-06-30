США рассматривают передачу Украине кассетных боеприпасов

Белый дом активно рассматривает возможность предоставления Украине кассетных боеприпасов для усиления контрнаступления. Об этом сообщает издание Politico со ссылкой на неназванных американских чиновников.

По сведениям издания, дискуссия об отправке кассетных боеприпасов активизировалась в последние дни ввиду того, что «попытки Украины прорвать линию фронта России зашли в тупик». Некоторые высокопоставленные чиновники США полагают, что такие боеприпасы могут быть одним из многих инструментов, которые помогут действовать украинской армии более успешно.

Как отметили источники Politico, окончательное решение еще не принято и нет никаких сроков, когда оно будет принято. Тем не менее, один из неназванных официальных лиц США заявил, что Вашингтон «рассматривает возможность передачи» Киеву кассетных боеприпасов. Дебаты внутри администрации США по этому вопросу усилились после «захлебнувшегося контрнаступления», что заставило некоторых американских чиновников сказать, что Белый дом ближе к положительному решению сейчас, чем когда-либо, пишет издание.

В Пентагоне заявили, что им нечего сообщить о поставках таких боеприпасов. В Белом доме пока не комментируют информацию.

США не подписали Конвенцию о запрете кассетных боеприпасов, вступившую в силу 1 августа 2010 года и к которой присоединились более чем 100 стран. Однако американский Конгресс законодательно ограничил возможности Вашингтона по передаче кассетных боеприпасов, сославшись на риск для гражданского населения. Впрочем, как пишет издание, администрация США может обойти эти ограничения «при соблюдении высоких стандартов».

Добавим, что на этой неделе против предоставления Украине кассетных боеприпасов выступили 14 сенаторов-демократов. Они направили советнику по национальной безопасности Джейку Салливану письмо, в котором заявили, что «гуманитарные издержки и ущерб единству коалиции от предоставления США кассетных боеприпасов перевесят тактические преимущества, и призвали президента не одобрять это.

Вашингтон, Наталья Петрова

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