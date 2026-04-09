Четверг, 9 апреля 2026, 17:21 мск

В США поймали архитектора, оказавшегося серийным убийцей

В Нью-Йорке вычислили и задержали архитектора, которого обвиняют в убийстве восьми женщин. Об этом сообщает телеканал NBC News.

Преступления были совершены с 1993 по 2010 год. Тела женщин находили в районах Гилго-Бич на Лонг-Айленде, Манорвилла и Саутгемптона. Убийства оставались нераскрытыми, пока в 2022 году следствие не возобновили и обнаружили новые доказательства.

Выяснилось, что маньяк все это время жил в Нью-Йорке и работал архитектором на Манхэттене. Доказать его причастность удалось с помощью данных с мобильных телефонов и результатов экспертизы ДНК, которую обнаружили на выброшенной корке пиццы.

Обвиняемый сначала все отрицал, но в ходе расследования признал вину и пошел навстречу следствию. Ему грозит несколько пожизненных сроков лишения свободы.

Вашингтон, Зоя Осколкова

© 2026, РИА «Новый День»

Метки / Убийства

