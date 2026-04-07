Житель Таганрога застрелил родителей из ружья и скрылся

В Таганроге 32-летний мужчина убил своих родителей и скрылся. Возбуждено уголовное дело.

По данным правоохранительных органов, мужчина выстрелил в своих мать и отца из «Сайги», а затем уехал на автомобиле, взяв с собой оружие. Пострадавшие скончались от полученных ранений.

Уголовное дело возбуждено по п. «а» ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство двух лиц).

Отмечается, что подозреваемый страдал от наркотической зависимости и привлекался к ответственности за приобретение и хранение запрещенных веществ. Проводятся следственные мероприятия, преступника разыскивают.

Таганрог, Зоя Осколкова

