Четверг, 23 апреля 2026, 14:54 мск

Житель Волгоградской области ранил бывшую жену и застрелил ее любовника

Житель Волгоградской области открыл огонь по людям. В результате один человек погиб, еще двое получили ранения. По предварительным данным, причиной убийства стала ревность.

Как сообщили в региональном управлении Следственного комитета, тело мужчины с огнестрельными ранениями обнаружили в одном из подъездов многоквартирного дома, расположенного в микрорайоне № 1 рабочего поселка Светлый Яр.

«В настоящее время в результате слаженной работы следователей Светлоярского межрайонного следственного отдела регионального управления СКР и оперативных сотрудников полиции удалось установить подозреваемого в совершении преступления. Им оказался бывший супруг гражданской жены погибшего. По предварительным данным, мотивом преступления стала ревность. Он был задержан при силовой поддержке бойцов спецподразделения Росгвардии», – говорится в сообщении.

Уголовное дело возбуждено по ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство). «В настоящее время проводится комплекс следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего и закрепление доказательственной базы», – добавили в СК.

Как уточняют источники в правоохранительных органах, также ранения получили женщина и прохожий.

Волгоград, Зоя Осколкова

© 2026, РИА «Новый День»

