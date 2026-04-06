В Москве обнаружили тело мужчины в чемодане

На северо-востоке Москвы обнаружили чемодан с телом мужчины. Об этом сообщает пресс-служба столичного главка СКР.

Труп нашли около водоема, расположенного вблизи Алтуфьевского шоссе. На теле – множественные колото-резаные ранения.

Уголовное дело возбуждено по ст. 105 УК РФ (убийство). Назначены экспертизы, в том числе судебно-медицинская и дактилоскопическая.

«В настоящее время предпринимаются все меры по установлению местонахождения и задержания лица, совершившего преступление», – сообщили в СК.

Москва, Зоя Осколкова

