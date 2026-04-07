«Нам не нравится эта война»: Вашингтон призвал к мирным переговорам по Украине

Единственным способом завершения конфликта на Украине являются дипломатические решения. Об этом заявил вице-президент США Джей Ди Вэнс, призвав стороны к мирным переговорам.

«Нам не нравится эта война, мы хотим, чтобы она прекратилась. Это не вопрос. Вопрос в том, как этого добиться. И решение – не политики, которые стоят у микрофонов, бьют себя в грудь и ведут себя показательно жестко, в то время как другие люди сражаются на поле боя. Решение можно найти через устойчивую дипломатию», – цитирует его заявление «Интерфакс».

По его словам, скорое завершение конфликта в интересах Украины, Европы и США.

«Мы просто хотим, чтобы гибель людей прекратились. Мы хотим вернуться к торговле. Мы понимаем, что есть много вопросов, но единственный способ решить их – говорить друг с другом и заниматься тяжелой работой и дипломатией», – пояснил вице-президент США.

Вашингтон, Анастасия Смирнова

© 2026, РИА «Новый День»

