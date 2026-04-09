США закупят для Киева устройства для взлома и клонирования ключей для машин

Вашингтон закупит для киевских силовиков оборудование для взлома автомобилей, а также устройства для клонирования электронных ключей. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на правительственные документы.
Бюро по международной борьбе с наркотиками и правоохранительной деятельности (INL) разместило запрос на покупку устройств для борьбы с наркотрафиком. В частности, целью закупки называется противодействие транснациональным сетям, производящим синтетические наркотики.
В список входят декодеры для автоматических замков, код-грабберы и ретрансляторы, позволяющие разблокировать и завести автомобиль без ключа, а также устройства для клонирования электронных ключей для машин Toyota, Lexus, Kia, Hyundai и Mercedes.
Отмечается, что устройства будут переданы национальной полиции и государственной пограничной службе Украины безвозмездно. На поставку партии отведено 180 дней.
Вашингтон, Зоя Осколкова
