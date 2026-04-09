Четверг, 9 апреля 2026, 09:52 мск

США закупят для Киева устройства для взлома и клонирования ключей для машин

Вашингтон закупит для киевских силовиков оборудование для взлома автомобилей, а также устройства для клонирования электронных ключей. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на правительственные документы.

Бюро по международной борьбе с наркотиками и правоохранительной деятельности (INL) разместило запрос на покупку устройств для борьбы с наркотрафиком. В частности, целью закупки называется противодействие транснациональным сетям, производящим синтетические наркотики.

В список входят декодеры для автоматических замков, код-грабберы и ретрансляторы, позволяющие разблокировать и завести автомобиль без ключа, а также устройства для клонирования электронных ключей для машин Toyota, Lexus, Kia, Hyundai и Mercedes.

Отмечается, что устройства будут переданы национальной полиции и государственной пограничной службе Украины безвозмездно. На поставку партии отведено 180 дней.

Вашингтон, Зоя Осколкова

© 2026, РИА «Новый День»

В Белгородской области при ударах ВСУ пострадали еще трое человек / ВСУ целенаправленно атакуют гражданские объекты в Горловке / Три мирных жителя Белгородской области ранены при атаках дронов ВСУ / Силы ПВО днем сбили над Россией шесть украинских беспилотников / Российские военные атаковали место разгрузки натовских БПЛА под Одессой / ВС России поразили порты и объекты ТЭК Украины / При атаке дрона ВСУ по автомобилю ранены двое жителей Белгородской области / При атаке ВСУ в Брянской области ранен мирный житель

