Токио возмутился российский закон о Дне Победы над милитаристской Японией

Принятый в России закон, устанавливающий 3 сентября Днем Победы над милитаристской Японией и окончания Второй мировой войны, может вызвать антияпонские и антироссийские настроения. Такое мнение высказал генеральный секретарь правительства Японии Хирокадзу Мацуно.

По его словам, Токио по дипломатическим каналам призывал Москву не создавать «специально ненужное противостояние между народами». Этот закон может не только подхлестнуть антияпонские настроения в российском обществе, но и привести к раздуванию антироссийских настроений в Японии, полагает Мацуно. «Это крайне прискорбно», – сказал он на брифинге в японской столице (цитата по РИА «Новости»).

При этом политик заверил, что Япония продолжит жесткое санкционное давление на Россию и оказание «сильной помощи» Украине.

Напомним, 20 июня Госдума утвердила изменения в федеральный закон «О днях воинской славы и памятных датах России», согласно которым День Победы над милитаристской Японией будет отмечаться в России 3 сентября одновременно с датой окончания Второй мировой войны. Как отмечается в пояснительной записке, это решение – одна из контрмер в ответ на недружественную политику Японии.

Совет Федерации одобрил данный законопроект 21 июня, а 24 июня документ подписал президент России Владимир Путин.

Токио, Наталья Петрова

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