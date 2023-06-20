Россия будет официально отмечать День Победы над Японией

День Победы над милитаристской Японией будет отмечаться в России 3 сентября одновременно с датой окончания Второй мировой войны. Соответствующие изменения федеральный закон «О днях воинской славы и памятных датах России» приняты сегодня Госдумой, сообщила пресс-служба нижней палаты парламента.

Законом предлагается уточнить наименование дня воинской славы «3 сентября – День окончания Второй мировой войны (1945 год)» изменив на «3 сентября – День Победы над милитаристской Японией и окончания Второй мировой войны (1945 год)».

Как отмечается в пояснительной записке, это решение – одна из контрмер в ответ на недружественную политику Японии. «С началом специальной военной операции на Украине Токио в координации с коллективным Западом развязал беспрецедентную для современных российско-японских отношений недружественную кампанию против нашей страны. Запущена юридическая процедура отмены режима наиболее благоприятствуемой нации для России, введены персональные санкции в отношении высшего российского руководства, заблокированы иеновые авуары Банка России», – сказано в документе.

Ранее, 9 июня, МИД РФ вызвал посла Японии в России Тоёхиса Кодзуки в связи с решением японских властей начать поставки военной техники Украине. Японскому дипломату указали, что Токио должен быть готов разделить ответственность за гибель мирного населения от рук киевского режима.

В апреле 2020 года президент России Владимир Путин подписал федеральный закон о переносе памятной даты «День окончания Второй мировой войны» со 2 на 3 сентября.

Против переноса даты выступал Совет по правам человека при президенте (СПЧ). Там заявляли, что на 3 сентября приходится день памяти жертв теракта в Беслане, потому, в случае переноса даты возникнет непонимание со стороны родных и близких погибших во время этого преступления в 2004 году.

Москва, Андрей Дорофеев

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