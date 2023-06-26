Европа приближается к катастрофе – глава МИД Венгрии

Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто предрек Европе катастрофу из-за «психоза войны».

«Европа приближается к катастрофе – во всех смыслах, к сожалению. Сейчас можно предотвратить еще большую беду и спасти многие тысячи жизней, но для этого нужно прекратить психоз войны», – написал он на своей странице в твиттере (заблокирован в РФ).

Сийярто добавил, что у него нет иллюзий относительно возможности отказа европейских лидеров от текущей политики на встрече глав МИД ЕС в Люксембурге в понедельник, 26 июня.

Ранее сегодня глава евродипломатии Жозеп Боррель заявил, что руководители дипломатических ведомств стран ЕС в понедельник утвердят расширение военной помощи Украине на 3,5 млрд евро.

Судя по последним данным, главы МИД ЕС одобрили новое увеличение Европейского фонда мира, из которого выделяется военная помощь киевскому режиму, на 3,5 млрд евро. Соответствующее заявление выпустил Совет ЕС. «С сегодняшним пополнением общий финансовый потолок теперь составляет более 12 млрд евро. Это решение посылает четкий политический сигнал о неизменной приверженности ЕС военной поддержке как Украины, так и других партнеров», – говорится в сообщении. Напомним, в марте этого года фонд увеличили на 2 млрд евро.

Будапешт, Наталья Петрова

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