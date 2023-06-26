Сальдо опроверг сообщения о закреплении ВСУ на левом берегу Днепра

Врио главы Херсонской области Владимир Сальдо назвал ложью распространяемую украинской стороной информацию о том, что ВСУ якобы закрепились на левом берегу Днепра под Антоновским мостом. Об этом он сообщил в своем телеграм-канале.

«Пропаганда киевского режима в очередной раз распространяет ложные вбросы о том, что боевики украинских формирований якобы закрепились на левом берегу Днепра под Антоновским мостом. Официально сообщаю, что это ложь», – написал он.

При этом он подтвердил, что небольшие группы противника в последние три дня предпринимали попытки переправиться на лодках через Днепр и спрятаться под мостом. Однако, отметил Сальдо, там они были уничтожены российскими военным.

Врио губернатора подчеркнул, что бойцы ВС РФ находятся на своих позициях и готовы уничтожить «любое количество врагов». Он призвал жителей Херсонщины не поддаваться на провокации и доверять только официальным источникам информации.

Геническ, Наталья Петрова

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