По украинским боевикам у Антоновского моста ударили «Искандером»

Российские военные продолжают зачищать местность у Антоновского моста от украинских боевиков. Об этом сообщил врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо. По его словам, в боевой операции был применен оперативно-тактический ракетный комплекс «Искандер».

«Сегодня нанесен удар ракетой комплекса «Искандер»: 30 боевиков убиты, еще с десяток покалечены. Остатки прячутся по обе стороны от моста по дачам – боятся нос высунуть», – написал Сальдо в своем телеграм-канале.

Он добавил, что сейчас удары по украинским военным наносит артиллерия, после чего «спецназ группировки «Днепр» начнет окончательную зачистку».

Ранее Сальдо сообщил о попытках ВСУ переправиться через Днепр в районе Антоновского моста. За последние несколько дней, по его данным, артиллеристы группировки войск «Днепр» потопили как минимум семь лодок.

Геническ, Наталья Петрова

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