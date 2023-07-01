Российские военные полностью зачистили территорию у Антоновского моста от ВСУ

Российские вооруженные силы завершили зачистку территории на левом берегу Днепра в районе Антоновского моста от украинских военнослужащих. Под контроль взяты удерживаемые боевиками ВСУ опорный пункт и гостиница. Об этом сообщил врио главы региона Владимир Сальдо.

«Минувшей ночью военнослужащие группировки войск «Днепр» окончательно зачистили территорию на левом берегу у Антоновского моста. Бойцы спецподразделений провели внезапную атаку с тыла, подойдя со стороны реки на лодках», – написал Сальдо в своем телеграм-канале, добавив, что к трем часам ночи были захвачены опорный пункт и гостиница, где засели украинские боевики.

Врио губернатора уточнил, что в операции участвовали бойцы отряда «Шторм», 61 бригады морской пехоты, 126 бригады береговой обороны, 127 бригады резерва и 205 мотострелковой бригады.

«Противник оказался ошеломлен и разгромлен. Всё, никаких «плацдармов», на левом берегу нет», – добавил Сальдо.

Ранее сообщалось о попытках ВСУ переправиться через Днепр в районе Антоновского моста и закрепиться под уцелевшими пролетами и в близ расположенных домах. За последние несколько дней артиллеристы группировки войск «Днепр» потопили как минимум семь лодок, сообщал Сальдо.

Геническ, Наталья Петрова

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