Дуда обеспокоился из-за передислокации ЧВК «Вагнер» в Белоруссию

Президент Польши Анджей Дуда перед отъездом в Гаагу на консультации, связанные с предстоящим саммитом НАТО в Вильнюсе во вторник, 27 июня, заявил, что передислокация «группы Вагнер» ​​из России в Белоруссию является отрицательным сигналом для Европы, – сообщает издание Polsat News .

Комментируя ситуацию с ЧВК «Вагнер», польский президент сказал: «Необходимо продолжать укрепление восточного фланга НАТО. Мы хотим, чтобы это укрепило безопасность в нашей части Европы. Мы видим, что происходит на Востоке. Идет фактическая передислокация российских войск, группы «Вагнер» в Белоруссию – это очень негативный сигнал для нас, который мы хотим донести до наших союзников».

Варшава, Иван Бабурин

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