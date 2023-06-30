российское информационное агентство 18+

Черные Ножи

Подпишись на каналы
NewDayNews.ru

Пятница, 30 июня 2023, 16:39 мск

Новости Крым

Новости, Кратко, Популярное

«Главный вопрос»: в НАТО ломают голову над перемещениями «Вагнера» – Дуда

Президент Польши Анджей Дуда Фото: com/prezydentpl

НАТО ставит перед собой острый вопрос опасного перемещения вагнеровцев в Белоруссию.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом заявил президент Польши Анджей Дуда.

«Если это правда, что наемники «Вагнера» окажутся в Беларуси, то для каких целей они будут использованы – это вопросительный знак, который сегодня ставит перед собой НАТО», – сказал он.

Дуда добавил, что главное беспокойство связано с тем, что эти перемещения могут спровоцировать Украину перебросить значительное количество войск с юга на север.

Напомним, президент Зеленский во время сегодняшнего заседания военной Ставки поручил командующим усилить северное направление.

«Отдельный доклад ГУР, СВР, СБУ и ГПСУ по ситуации в Беларуси. Держим ее на постоянном контроле. Решением Ставки – Главкому Залужному и командующему «Севера» Наеву – выполнить комплекс мер по усилению этого направления», – сказано в итоговом релизе Ставки.

Симферополь, Валентин Карамазов

© 2023, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы
Яндекс НовостиЯндекс Дзен YouTube

Ссылки по теме

Дуда заявил, что НАТО должно жестко ответить на присутствие ЧВК «Вагнер» в Белоруссии / Дуда обеспокоился из-за передислокации ЧВК «Вагнер» в Белоруссию

В рубриках

Крым, Севастополь, Юг России, В мире, Конфликт на Украине, Политика, Россия,