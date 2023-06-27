Дуда заявил, что НАТО должно жестко ответить на присутствие ЧВК «Вагнер» в Белоруссии

Президент Польши Анджей Дуда на пресс-конференции по итогам встречи в Гааге с участием генсека НАТО Йенса Столтенберга во вторник, 27 июня, заявил, что присутствие группы «Вагнер» в Белоруссии требует жесткого ответа со стороны НАТО, – сообщает ТАСС.

В ходе общения с журналистами Дуда сказал: «Мы слышали о группе «Вагнер» и ее главе Пригожине в Белоруссии. Я считаю, что это серьезная и беспокоящая нас проблема. Это требует жесткого ответа со стороны НАТО. На встрече мы обсуждали возможность принятия серьезного решения».

«Ситуация требует принятия решений. Сложно сказать, примем ли мы эти решения на саммите альянса в Вильнюсе, поскольку это сложный процесс. Но я надеюсь, что мы обсудим этот вопрос», – отметил Дуда

Гаага, Иван Бабурин

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