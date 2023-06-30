Лавров рекомендовал жителям западных стран «бояться своих правительств»

Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что жителям десятков стран надо бояться, прежде всего, своих правительств, когда они призывают нанести России «стратегическое поражения», – сообщает в пятницу, 30 июня, медиагруппа «Радио и ТВ Португалии».

В интервью медиагруппе глава российской дипломатии сказал: «Напуганным жителям десятков стран надо бояться, прежде всего, своих правительств. Там, как через круговую поруку, любые здравые голоса заглушаются, Евросоюз и НАТО выстраивают всех по ранжиру, в одну линейку. Все, как заведенные твердят заученное: «не имеем права допустить, чтобы Украина проиграла». Они единственным выходом из нынешней ситуации видят нанесение России стратегического поражения».

«Раньше были времена, когда можно было надеяться, что после окончания холодной войны Запад будет вести себя прилично, можно будет говорить о едином безопасном пространстве от Лиссабона до Владивостока, однако ожидания не оправдались», – добавил Сергей Лавров.

Глава МИД России также отметил, что «такие деятели, как высокий представитель ЕС по вопросам внешней политики и политики безопасности Жозеп Боррель, генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг и практически вся американская администрация заявляют о нанесении стратегического поражения России на поле боя.

«Они говорят не про переговоры, а про поле боя. Мы готовы продолжать на нем работать. И будем это делать. Мы знаем, ради чего воюем», – подчеркнул министр иностранных дел России.

Москва, Иван Бабурин

© 2023, РИА «Новый День»