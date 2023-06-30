Лавров: Запад больше не может пользоваться нашим доверием. Мы для себя выводы сделали

Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что Запад больше не может пользоваться нашим доверием ни в одной из сфер международных отношений, – сообщает в пятницу, 30 июня, медиагруппа «Радио и ТВ Португалии».

Отвечая на вопрос «насколько неизбежен риск прямой конфронтации России и НАТО, и может ли она стать ядерной», глава российской дипломатии сказал: «Согласен с теми, кто говорит, что чем копаться в причинах, почему так все произошло, лучше начать действовать на будущее, исходя из того, что Запад больше не может пользоваться нашим доверием ни в сфере безопасности, ни в торгово-экономических связях, ни в финансовых механизмах, созданных в рамках глобализации, которые рекламировались как предназначенные для блага всего мира. Потом «в один день» они превратились в инструменты шантажа, давления, рэкета и чистого воровства».

«Лжи и лживых обещаний от Запада наслушались немало. Говорю об этом не для того, чтобы постоянно возвращаться к поиску неких аргументов нашей линии в прошлом и на данном этапе, а для подтверждения того, что мы для себя выводы сделали. Теперь смотрим не в прошлое, а в будущее. Прошлое нам преподнесло хороший урок. Поэтому, глядя в будущее и опираясь на нынешнюю ситуацию в нашей стране и в мировых делах, будем его выстраивать, не полагаясь на недоговороспособных, лживых коллег и бывших партнеров на Западе», – подчеркнул Лавров и, отвечая на вопрос «возможен ли ядерный конфликт», сказал: «Те, кто требует нанести России «стратегическое поражение», – правильный адресат, кому Вы должны этот вопрос задать».

Москва, Иван Бабурин

© 2023, РИА «Новый День»