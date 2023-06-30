Папа Римский заявил, что украинский конфликт «не имеет конца»

Папа Римский Франциск во время приема делегации от Константинопольского патриарха заявил, что война на Украине может быть бесконечной, – передает в пятницу агентство Reuters.

Как сообщает агентство Папа Франциск сказал следующее: «Трагическая действительность этой войны, которая, кажется, не имеет конца, требует от всех общих творческих усилий, чтобы вообразить и проложить пути мира».

В официальном заявлении, распространенном Ватиканом говорится: «Посланник Папы, итальянский кардинал Маттео Дзуппи завершил свои консультации в Москве, где он встретился с одним из советников президента Владимира Путина Юрием Ушаковым и главой Русской православной церкви патриархом Кириллом. Визит был направлен на выявление гуманитарных инициатив, которые могли бы открыть дорогу к миру. В этом направлении будут предприняты дальнейшие шаги».

Какие шаги конкретно планируется предпринять, в Ватикане не сообщили.

Ватикан, Иван Бабурин

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